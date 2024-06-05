Рустам Минниханов предложил печь хлеб в новом центре ремесел в Казани

news_top_970_100
Республика
5 июня 2024  15:16
Автор:
Эндже Гарафиева

Во время визита музея поэта Евгения Боратынского Рустам Минниханов ознакомился с продукцией пекарни «Хлеба Прохора». Рустикальные (то есть деревенские) хлеба, приготовленные по традиционным рецептам, высоко оценил Раис Татарстана. Он предложил пекарям организовать отдельный павильон в новом Центре ремесел в Казани.

«Выпекать хлеб - это непростое и очень нужное ремесло», - отметил он.

 Фото: © пресс-служба Раиса РТ

Рустам Минниханов ознакомился с проектами по сохранению и трансляции русского фольклора в республике. Ему рассказали о комплексной работе в этом направлении, в том числе о проекте «Русское подворье» в селе Никольское Лаишевского района и проекте этнокультурно-спортивного комплекса «Добрыня» в Казани.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
Набережные Челны встречают лето с обновленной инфраструктурой отдыха
Ребенок и трое взрослых пострадали в страшном лобовом столкновении
Мотоциклист пострадал в ДТП на проспекте Победы
Нестареющая классика снова вызвала зрительский ажиотаж
Автоэксперты со всей страны собрались в Казани
Автоэксперты со всей страны собрались в Казани
Высокооплачиваемая работа!
В группе ВТБ выяснили, сколько карт в кошельке у россиян
Рустам Минниханов предложил печь хлеб в новом центре ремесел в Казани