Минниханов принял участие в совещании об ИЖС под председательством Путина

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Россия/Мир
22 августа 2024  18:41
Автор:
Эндже Гарафиева

Сегодня Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов принял участие в совещании, которое провел Президент России Владимир Путин с участием членов Правительства. Совещание прошло в режиме видеоконференцсвязи.

В ходе совещания обсуждались вопросы поддержки индивидуального жилищного строительства в России. Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина предложила увеличить максимальный размер страхового покрытия эскроу-счетов в три раза – с 10 до 30 млн рублей.

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин сообщил, что количество индивидуальных жилых строений, возведенных в России с применением механизма счетов эскроу, может вырасти с 3 тысяч в 2025 году до 52 тысяч домов в 2026 году.

Владимир Путин поддержал предложение главы Банка России и поручил правительству обеспечить активное применение инструментов поддержки ИЖС с применением эскроу-счетов.

Президент подчеркнул важность поддержки семей в индивидуальном жилищном строительстве, так как собственное жилье является важной целью для многих семей.

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