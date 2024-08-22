Минниханов принял участие в совещании об ИЖС под председательством Путина

Сегодня Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов принял участие в совещании, которое провел Президент России Владимир Путин с участием членов Правительства. Совещание прошло в режиме видеоконференцсвязи.

В ходе совещания обсуждались вопросы поддержки индивидуального жилищного строительства в России. Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина предложила увеличить максимальный размер страхового покрытия эскроу-счетов в три раза – с 10 до 30 млн рублей.

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин сообщил, что количество индивидуальных жилых строений, возведенных в России с применением механизма счетов эскроу, может вырасти с 3 тысяч в 2025 году до 52 тысяч домов в 2026 году.

Владимир Путин поддержал предложение главы Банка России и поручил правительству обеспечить активное применение инструментов поддержки ИЖС с применением эскроу-счетов.

Президент подчеркнул важность поддержки семей в индивидуальном жилищном строительстве, так как собственное жилье является важной целью для многих семей.