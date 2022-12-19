Минниханов присвоил двум жительницам Татарстана звание «Заслуженный экономист РТ»

Две жительницы Татарстана удостоились звания «Заслуженный экономист Республики Татарстан». Указ подписал глава региона Рустам Минниханов.

Замначальника отдела камерального контроля №2 УФНС по республике Альмиру Хисматуллину отметили за вклад в развитие налоговой службы, а за заслуги в финансово-экономической деятельности наградили начальника отдела №24 Управления федерального казначейства по Татарстану Любовь Якимова.

Ранее «КВ» сообщали, что Президент Татарстана Рустам Минниханов присвоил 10 жителям республики звание «Заслуженный строитель РТ». Звание присвоено «за вклад в развитие строительной отрасли республики и многолетний плодотворный труд».

Так, звания удостоился гендиректор «Домкор Индустрия» Рустем Гайнуллов и другие.