 Минниханов присвоил двум жительницам Татарстана звание «Заслуженный экономист РТ»
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Минниханов присвоил двум жительницам Татарстана звание «Заслуженный экономист РТ»

Отмеченные званием жительницы республики – Альмира Хисматуллина и Любовь Якимова.

Республика
19 декабря 2022  13:42
Автор:
Ольга Ильина

Две жительницы Татарстана удостоились звания «Заслуженный экономист Республики Татарстан». Указ подписал глава региона Рустам Минниханов.

Замначальника отдела камерального контроля №2 УФНС по республике Альмиру Хисматуллину отметили за вклад в развитие налоговой службы, а за заслуги в финансово-экономической деятельности наградили начальника отдела №24 Управления федерального казначейства по Татарстану Любовь Якимова.

Ранее «КВ» сообщали, что Президент Татарстана Рустам Минниханов присвоил 10 жителям республики звание «Заслуженный строитель РТ». Звание присвоено «за вклад в развитие строительной отрасли республики и многолетний плодотворный труд».

Так, звания удостоился гендиректор «Домкор Индустрия» Рустем Гайнуллов и другие.

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