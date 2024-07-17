Раис РТ призвал родителей усилить контроль за детьми в связи с участившимися ДТП

Раис Татарстана Рустам Минниханов обратился к жителям республики с призывом усилить контроль за детьми, находящимися на дорогах. Поводом для обращения послужил рост числа ДТП с участием несовершеннолетних, в том числе с тяжелыми последствиями.

«Недопустимо бесконтрольно разрешать подросткам и детям управлять транспортом, даже в местах, где, казалось бы, опасности нет», – подчеркнул Рустам Минниханов. – «Квадроциклы, питбайки, скутеры и тому подобное – ребенок за рулем этих совсем не детских игрушек представляет угрозу для себя и окружающих!»

Глава республики призвал родителей проявить ответственность: «Берегите своих детей! Тщательно разъясняйте им правила дорожного движения и сами будьте им положительным примером!»