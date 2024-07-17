Раис РТ призвал родителей усилить контроль за детьми в связи с участившимися ДТП

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Республика
17 июля 2024  09:32
Автор:
Эндже Гарафиева

Раис Татарстана Рустам Минниханов обратился к жителям республики с призывом усилить контроль за детьми,  находящимися на дорогах. Поводом для обращения послужил рост числа ДТП с участием несовершеннолетних, в том числе с тяжелыми последствиями. 

«Недопустимо бесконтрольно разрешать подросткам и детям управлять транспортом, даже в местах, где, казалось бы, опасности нет», – подчеркнул Рустам Минниханов. – «Квадроциклы, питбайки, скутеры и тому подобное – ребенок за рулем этих совсем не детских игрушек представляет угрозу для себя и окружающих!»

Глава республики призвал родителей проявить ответственность: «Берегите своих детей!  Тщательно разъясняйте им правила дорожного движения и сами будьте  им положительным примером!»

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