Минниханов призвал жителей РТ сохранять спокойствие после атаки беспилотников

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Республика
21 декабря 2024  11:56

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Сегодня утром Казань подверглась массированной атаке беспилотников, в результате которой пострадали жилые дома. Атака была осуществлена ранним утром, сообщил в своем телеграм-канале Раис Татарстана Рустам Минниханов.

«На месте происшествия развернут оперативный штаб. Жители были эвакуированы, организованы временные места размещения и горячее питание. Все силы находятся в полной готовности», — отметил руководитель республики.

Он призвал людей не поддаваться панике.

«Я поставил задачу правительству своевременно информировать население о местах эвакуации», — добавил он в своем сообщении.

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