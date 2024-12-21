Минниханов призвал жителей РТ сохранять спокойствие после атаки беспилотников

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Сегодня утром Казань подверглась массированной атаке беспилотников, в результате которой пострадали жилые дома. Атака была осуществлена ранним утром, сообщил в своем телеграм-канале Раис Татарстана Рустам Минниханов.

«На месте происшествия развернут оперативный штаб. Жители были эвакуированы, организованы временные места размещения и горячее питание. Все силы находятся в полной готовности», — отметил руководитель республики.

Он призвал людей не поддаваться панике.

«Я поставил задачу правительству своевременно информировать население о местах эвакуации», — добавил он в своем сообщении.