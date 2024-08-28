Минниханов проинспектировал строительство пассажирской пристани в Чистополе

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов посетил Чистополь с рабочей поездкой, где ознакомился с ходом строительства пассажирской пристани. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Работы на объекте, расположенном на улице Гуськова, начались в феврале 2023 года. Заказчиком выступает ГКУ «Главинвестстрой РТ», проектировщиком – ГУП «Татинвестгражданпроект». На данный момент готовность объекта составляет 94%. Пассажирский павильон уже возведен, завершаются работы по благоустройству прилегающей территории и строительству причальной стенки.

Новая пассажирская пристань должна стать значимым фактором в развитии туристической привлекательности Чистополя. Завершение проекта запланировано на текущий год.

Фото: © пресс-служба Раиса РТ

Строительство объекта ведется в рамках проекта «Комплексное развитие территорий и инфраструктуры малых исторических поселений».

Ранее Рустам Минниханов высказал идею использовать здание не только в навигационный период, но и после его завершения. Здание пассажирской пристани предполагается использовать как подростковый клуб, также здесь будет оборудовано общественное пространство с детской и спортивной зонами.

В ходе осмотра объекта Рустам Минниханов положительно оценил ход строительства и объем проделанной работы. Он подчеркнул, что решение совместить пристань с новым общественным пространством и локацией для детей и подростков является правильным.