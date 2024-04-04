Минниханов провел заседание антитеррористической комиссии в Республике Татарстан

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Республика
4 апреля 2024  16:07
Автор:
Эндже Гарафиева

Глава региона поручил провести анализ антитеррористической защиты на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных средств и усилить меры. Об этом пишет пресс-служба Раиса РТ.

Рустам Минниханов заявил, что в настоящее время «украинские спецслужбы проявляют повышенный интерес к объектам транспортной инфраструктуры и к промышленным предприятиям». И касается это не только приграничных территорий, но и всей России, в частности Татарстана.

Кроме этого, он подчеркнул, что для реализации своих планов террористы стали подключать молодых татарстанцев с помощью интернета. Сегодня, по словам руководителя, важны общая максимальная мобилизация и координация сил.

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Минниханов провел заседание антитеррористической комиссии в Республике Татарстан
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