Минниханов провел заседание антитеррористической комиссии в Республике Татарстан

Глава региона поручил провести анализ антитеррористической защиты на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных средств и усилить меры. Об этом пишет пресс-служба Раиса РТ.

Рустам Минниханов заявил, что в настоящее время «украинские спецслужбы проявляют повышенный интерес к объектам транспортной инфраструктуры и к промышленным предприятиям». И касается это не только приграничных территорий, но и всей России, в частности Татарстана.

Кроме этого, он подчеркнул, что для реализации своих планов террористы стали подключать молодых татарстанцев с помощью интернета. Сегодня, по словам руководителя, важны общая максимальная мобилизация и координация сил.