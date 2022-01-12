Минниханов: «Путин уделяет огромное внимание работе с исламским миром»

Президент РТ Рустам Минниханов уверен, что Владимир Путин уделяет много внимания работе с исламским миром. Об этом он сообщил во время выступления на заседании оргкомитета по подготовке и проведению празднования 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией.

«Все так совпало: и 1100-летие, и то, что глава государства Владимир Владимирович Путин уделяет огромное внимание работе с исламским миром. И мы видим результат», – поделился Минниханов.

По его словам, сейчас одна из главных задач состоит в том, чтобы сохранить те самые исламские традиции, которые предки передавали из поколения в поколение.

Также Минниханов отметил активное участие Путина в создании Болгарской исламской академии и в возрождении и сохранении памятников архитектуры Татарстана.