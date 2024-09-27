Минниханов рассказал, что делается в Татарстане для развития туризма

В Татарстане продолжается активное развитие туристической отрасли, ежегодно благоустраиваются тысячи объектов, включая туристические.

В республике уже появились новые глэмпинги, завершились работы в Камском Устье и на Голубых озерах, а также был запущен проект «Волжская тропа».

Однако, как подчеркнул Раис Татарстана Рустам Минниханов, развитие туризма на этом не заканчивается.

Следующим шагом станет создание комфортных условий для автопутешественников, включая автокемпинги, зеленые стоянки и сервисные зоны. Особое внимание будет уделено развитию отдыха у воды: по всей республике, от больших городов до маленьких сел, появятся благоустроенные пляжи с организованными зонами для купания.

В Казани уже открылся самый большой в России детский парк «Елмай», а на берегу озера Кабан появится новое общественное пространство для отдыха горожан и гостей столицы.