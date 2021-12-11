Минниханов рассказал о снижении заболеваемости COVID-19 в Татарстане

В Татарстане наблюдается тенденция к снижению заболеваемостью коронавирусом. Об этом на на совещании в Доме правительства РТ сообщил Президент республики Рустам Минниханов.

Жители Татарстана активно вакцинируются от коронавирусной инфекции. В настоящее время привились первым компонентом 2,2 млн. человек, а за неделю более 20 тыс. татарстанцев, отметил Минниханов.

Также Президент обеспокоен возможностью распространения нового штамма омикрон в республике. По его словам, вирус может попасть в регион из Турции, Египта и Объединенных Арабских Эмират. Для предотвращения заражения, граждан, прилетевших из этих стран, тестируют на ковид в аэропортах.

Ранее «КВ» сообщали, что в Татарстане не обнаружен ни один случай заражения омикроном.