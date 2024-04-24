Минниханов рассказал, в каких отраслях Татарстана остро не хватает специалистов

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Республика
24 апреля 2024  16:54
Автор:
Эндже Гарафиева

Раис Татарстана Рустам Минниханов заявил, что в республике возникла проблема нехватки специалистов инженерных и рабочих специальностей. В целом, с дефицитом столкнулись не только в этом регионе, но и во всей стране.

Темпы промышленного производства растут, но рук не хватает. Особенно дефицит квалифицированных кадров ощущается в инженерии.

В связи с этим, считает глава региона, необходимо вносить базовые знания в школах при подготовке будущих инженерных специалистов. В России требуется реформирование школьной системы и инвестиции в ресурсные центры подготовки кадров.

Подобных центров в Татарстане 50, также имеются 6 передовых инженерных школ с современными лабораториями.

Минниханов поддержал идею о том, чтобы обязывать студентов-бюджетников после окончания образовательных учреждений отрабатывать компенсацию затрат государства.

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