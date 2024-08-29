Минниханов с Шаймиевым посетили обновленную мечеть Аль-Марджани в центре Казани

Раис Татарстана Рустам Минниханов и Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев посетили мечеть «Аль-Марджани» после завершения масштабной реставрации. Вместе с ними были мэр Казани Ильсур Метшин, муфтий Республики Татарстан Камиль Самигуллин и имам-хатыйб мечети Мансур Джалялетдинов.

​​​​​​Фото: © пресс-служба Раиса РТ

Об итогах реставрационных работ рассказал глава комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин.

Мечеть «Аль-Марджани», возведенная во второй половине 18 века, является одной из первых каменных мечетей Казани. Реставрационные работы проходили в два этапа и включали в себя усиление конструкций, ремонт трещин, обновление инженерных систем, а также восстановление исторического облика фасадов в барочном стиле.

Фото: © пресс-служба Раиса РТ

Рустам Минниханов осмотрел обновленные помещения мечети, посетил музей, посвященный ее истории и знаменитым имамам, в том числе татарскому мусульманскому богослову и просветителю Шигабутдину Марджани.