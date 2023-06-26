 Минниханов сформировал Совет по вопросам повышения качества жизни татарстанцев
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Минниханов сформировал Совет по вопросам повышения качества жизни татарстанцев

Председателем совета назначен Раис Татарстана, его заместителем — вице-премьер РТ.

Республика
26 июня 2023  13:05
Автор:
Эдуард Салихов

Раис Татарстана Рустам Минниханов сформировал Совет по вопросам повышения качества жизни татарстанцев. Соответствующий указ опубликован на сайте руководителя республики. 

Совет ставит перед собой задачу определения приоритетов в сфере здравоохранения, образования, занятости и соцзащиты, населения, молодежной политики и так далее. Председателем совета назначен Минниханов, его заместителем — вице-премьер РТ Лейла Фазлеева. Также в Совет вошли глава минстроя РТ, председатель ОП РТ, детский омбудсмен РТ, министр труда РТ и другие. 

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что Рустам Минниханов подписал закон о Конституционном совете Татарстана. Он заменит Конституционный суд РТ.В его состав войдут три человека, включая председателя.

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