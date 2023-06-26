Раис Татарстана Рустам Минниханов сформировал Совет по вопросам повышения качества жизни татарстанцев. Соответствующий указ опубликован на сайте руководителя республики.

Совет ставит перед собой задачу определения приоритетов в сфере здравоохранения, образования, занятости и соцзащиты, населения, молодежной политики и так далее. Председателем совета назначен Минниханов, его заместителем — вице-премьер РТ Лейла Фазлеева. Также в Совет вошли глава минстроя РТ, председатель ОП РТ, детский омбудсмен РТ, министр труда РТ и другие.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что Рустам Минниханов подписал закон о Конституционном совете Татарстана. Он заменит Конституционный суд РТ.В его состав войдут три человека, включая председателя.