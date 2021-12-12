 Минниханов сообщил о готовности развернуть обсерваторы из-за штамма омикрон
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Минниханов сообщил о готовности развернуть обсерваторы из-за штамма омикрон

Сейчас в аэропортах Казани и Бегишево продолжают проверять прибывших из Турции и Египта лиц.

Республика
12 декабря 2021  13:59
Автор:
Николай Лукоянов

Президент РТ Рустам Минниханов выразил обеспокоенность за появление нового штамма коронавируса омикрон в Татарстане. Он отметил, что в основном в зону риска входят лица, прибывшие из Турции, Египта и ОАЭ.

«Все необходимое для контроля за ситуацией организовано, – уточнил президент. – При необходимости мы должны быть готовы развернуть обсерваторы».

Он добавил, что сейчас в аэропортах Казани и Бегишево продолжают проверять прибывших из этиз стран людей.

Президент напомнил, что сейчас в Татарстане провакцинировано более 70% людей от общего плана.

Ранее сообщалось, что Россияне, которые приехали из Арабских Эмиратов с омикрон-штаммом, оказались вакцинированными.

 

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