Рустам Минниханов удостоен благодарности за помощь в восстановлении здравоохранения ЛНР

Глава Татарстана Рустам Минниханов получил благодарность от правительства Луганской Народной Республики за значительный вклад в восстановление здравоохранения региона.

В ЛНР отметили высокие показатели Татарстана в восстановлении существующих и строительстве новых объектов здравоохранения. Также подчеркнули личный вклад Рустама Минниханова в экономическое развитие и укрепление производственного потенциала ЛНР.

Напомним, после подписания соглашения о сотрудничестве между двумя регионами, Татарстан провел капитальный ремонт больницы Лисичанска, передал спецтехнику подшефным городам (в том числе реанимобили), оснастил учреждения здравоохранения медицинским оборудованием, в числе которого рентген-аппарат.

По инициативе главы РТ в ЛНР также была организована работа передвижной поликлиники, которая позволила пройти медицинское обследование сотням жителей.