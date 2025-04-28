Минниханов утвердил новые требования к кандидатам в главы Татарстана

Глава Татарстана Рустам Минниханов подписал закон, ужесточающий требования к претендентам на пост руководителя республики. Согласно новым правилам, баллотироваться смогут только граждане России, постоянно проживающие в стране. Документ был одобрен Госсоветом Татарстана 18 апреля.

Кандидат должен быть не моложе 30 лет на момент выборов и обладать пассивным избирательным правом. Выборы главы республики состоятся в единый день голосования 14 сентября 2025 года. В этот же день пройдут выборы в представительные органы административных центров.

Рустаму Минниханову уже предложили выдвинуться на новый срок.