Минниханов утвердил новые требования к кандидатам в главы Татарстана

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Республика
28 апреля 2025  11:37

Глава Татарстана Рустам Минниханов подписал закон, ужесточающий требования к претендентам на пост руководителя республики. Согласно новым правилам, баллотироваться смогут только граждане России, постоянно проживающие в стране. Документ был одобрен Госсоветом Татарстана 18 апреля.

Кандидат должен быть не моложе 30 лет на момент выборов и обладать пассивным избирательным правом. Выборы главы республики состоятся в единый день голосования 14 сентября 2025 года. В этот же день пройдут выборы в представительные органы административных центров.

Рустаму Минниханову уже предложили выдвинуться на новый срок.

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Минниханов утвердил новые требования к кандидатам в главы Татарстана
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