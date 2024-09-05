Минниханов в Москве обсудил с главой Минстроя РФ развитие строительной отрасли

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Россия/Мир
5 сентября 2024  16:19
Автор:
Эндже Гарафиева

В рамках рабочей поездки в столицу Раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с министром строительства и ЖКХ России Иреком Файзуллиным.

 Фото: © пресс-служба Раиса РТ

Как сообщает пресс-служба Раиса РТ, стороны обсудили широкий круг вопросов, касающихся развития строительной отрасли. Особое внимание было уделено мерам господдержки строителей и выполнению Татарстаном плана по вводу жилья в текущем году.

Владимир Путин назначил Рустама Минниханова председателем новой структуры – комиссии Госсовета РФ по направлению «Инфраструктура для жизни». 

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Минниханов в Москве обсудил с главой Минстроя РФ развитие строительной отрасли
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