Минниханов в послании депутатам: «Вы должны оправдать доверие избирателей»

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Республика
27 сентября 2024  10:32
Автор:
Эндже Гарафиева

В своем ежегодном послании к Государственному Совету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов оценил результаты сентябрьских выборов и обозначил основные приоритеты для нового депутатского корпуса. 8 сентября был сформирован седьмой созыв Госсовета Республики Татарстан, перед которым стоят ключевые задачи, включающие укрепление российской государственности и обеспечение общественно-политической стабильности, отметил Минниханов, подчеркнув необходимость оправдать доверие избирателей.

Глава республики напомнил, что в следующем году пройдут выборы Раиса Республики Татарстан и депутатов местных представительных органов. Он отметил, что эффективная работа госструктур напрямую влияет на дальнейшее развитие республики и благополучие ее жителей.

В своем послании Минниханов также выразил благодарность участникам специальной военной операции, подчеркнув их мужество и преданность Родине: «Вы – наша гордость. Искренние слова благодарности и низкий поклон всем нашим героям».

Кроме того, Раис Татарстана отметил текущее устойчивое развитие региона. Он подчеркнул важность сохранения традиционных ценностей для будущих поколений и отметил поддержку со стороны федерального центра.

На заседание, где было прямо сейчас оглашается послание, собрались 670 приглашенных, включая представителей государственной власти и руководителей предприятий.

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