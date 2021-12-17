Минниханов в жесткой форме потребовал главу Актанышского района разобраться с инцидентом на кладбище

Президент РТ Рустам Минниханов в жесткой форме потребовал главу Актанышского района разобраться с инцидентом на сельском кладбище, где вандалы на могиле спилили крест.

Минниханов остался не удовлетворен разъяснениями по этой ситуации от администрации района.

«Подобное явление для республики недопустимо! Глава района несет личную ответственность за ситуацию. Случившееся требует самого тщательного расследования, а виновных, совершивших вандализм нужно наказать по всей строгости закона» - сказал Президент.

Также Президент заявил, что разжигание межнациональной розни в РТ является недопустимым явлением, так как республика богата разными нациями, и нужно уважать свою и чужую религию.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали о том, на кладбище в Актаныше спилили крест. вандалы