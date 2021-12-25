Минниханов встретился с активистами детских и молодежных организаций во время Республиканской елки

Сегодня во время Республиканской новогодней елки Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с представителями детских и молодежных организаций, фаворитами и призерами всевозможных конкурсов и олимпиад. Мероприятие прошло на площадке «Баскет-холла». Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

«Вы молодые и инициативные молодые люди. Каждый из вас успел себя проявить в тех или иных областях. Вы — наша гордость и надежда», — заявил Минниханов.

На встрече с Президентом ребята сообщили о своих увлечениях, успехах в учебе и планах на будущее. В завершение Рустам Минниханов сделал с детьми памятную фотографию.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что Республиканскую елку, которую посетит Президент Татарстана, можно посмотреть в онлайн-формате. Мюзикл можно посмотреть в 15 часов дня по ссылке.