Республиканскую елку, которую посетит Президент Татарстана, можно посмотреть в онлайн-формате

Республиканскую новогоднюю елку, которую каждый год посещает Президент Татарстана Рустам Минниханов, могут посмотреть все желающие в онлайн-трансляции. Об этом сообщили в пресс-службе министерства по делам молодежи РТ.

В праздничном представлении примут участие более 8 тыс. детей со всего Татарстана, достигшие высоких результатов в обучении, спортивных соревнования, в творчестве и ребята из неблагополучных семей. Для них покажут мюзикл «Новый год. Перезагрузка», суть которого заключается в цифровизации населения маленького возраста. Мюзиклы пройдут в 12 и 15 часов дня в Баскет-холле.

Для тех, кто не может посетить мероприятия, организовали онлайн-трансляцию на сайте «Яңа ел. Перезагрузка».

В завершении праздника детям подарят сладкие подарки.

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