Минниханов встретился с первым вице-президентом Зибабве Чивенга

Константино Гувейа Доминик Ньикадзино Чивенга прибыл в Казань по приглашению России на торжественное открытие международных соревнований «Игры будущего».
Сегодня политик встретился с Раисом РТ Рустамом Миннихановым.
Он подчеркнул, что обе страны являются важными партнерами для внешего экономического и политического развития, и выразил надежду, что Африка и Россия будут сотрудничать активнее.
В свою очередь, Рустам Минниханов отметил, что Африка «демонтрирует внушительные темпы экономического роста».
Чивенга от имени президента своей страны поблагодарил за теплую встречу: «Мы летели сюда с мыслью о том, что между нашими странами десятилетия сотрудничества. Мы должны укреплять нашу дружбу».