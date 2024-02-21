Минниханов встретился с первым вице-президентом Зибабве Чивенга

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Россия/Мир
21 февраля 2024  11:18
Автор:
Эндже Гарафиева

Константино Гувейа Доминик Ньикадзино Чивенга прибыл в Казань по приглашению России на торжественное открытие международных соревнований «Игры будущего».

Фото: пресс-служба Раиса РТ

 

Сегодня политик встретился с Раисом РТ Рустамом Миннихановым.

Он подчеркнул, что обе страны являются важными партнерами для внешего экономического и политического развития, и выразил надежду, что Африка и Россия будут сотрудничать активнее.

В свою очередь, Рустам Минниханов отметил, что Африка «демонтрирует внушительные темпы экономического роста».

Чивенга от имени президента своей страны поблагодарил за теплую встречу: «Мы летели сюда с мыслью о том, что между нашими странами десятилетия сотрудничества. Мы должны укреплять нашу дружбу».

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