Константино Гувейа Доминик Ньикадзино Чивенга прибыл в Казань по приглашению России на торжественное открытие международных соревнований «Игры будущего».

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Сегодня политик встретился с Раисом РТ Рустамом Миннихановым.

Он подчеркнул, что обе страны являются важными партнерами для внешего экономического и политического развития, и выразил надежду, что Африка и Россия будут сотрудничать активнее.

В свою очередь, Рустам Минниханов отметил, что Африка «демонтрирует внушительные темпы экономического роста».

Чивенга от имени президента своей страны поблагодарил за теплую встречу: «Мы летели сюда с мыслью о том, что между нашими странами десятилетия сотрудничества. Мы должны укреплять нашу дружбу».