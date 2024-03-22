Минниханов выразил соболезнования родственникам погибших в «Крокус Сити Холле»

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Россия/Мир
22 марта 2024  22:35
Автор:
Эндже Гарафиева

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов выразил соболезнования тем, кто потерял близких сегодня в Москве при обстреле посетителей «Крокус Сити Холл» а.

«Всем сердцем с Вами», – написал он в социальных сетях.

В столице России этим вечером преступники открыли стрельбу по людям. Началось все в зале, где должен был пройти концерт группы «Пикник». По информации на 22:15, число погибших достигло 40 человек. Еще порядка 100 получили травмы.

Группа мужчин в камуфляже ходила по коридорам торгового центра и расстреливала людей, пытающихся спрятаться и спастись.

Преступники подожгли концертный зал. Люди в панике эвакуировались из здания.

По решению Раиса РТ завтра, 23 марта, в регионе отменены все массовые мероприятия.

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