Минниханов выразил соболезнования родственникам погибших в «Крокус Сити Холле»

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов выразил соболезнования тем, кто потерял близких сегодня в Москве при обстреле посетителей «Крокус Сити Холл» а.

«Всем сердцем с Вами», – написал он в социальных сетях.

В столице России этим вечером преступники открыли стрельбу по людям. Началось все в зале, где должен был пройти концерт группы «Пикник». По информации на 22:15, число погибших достигло 40 человек. Еще порядка 100 получили травмы.

Группа мужчин в камуфляже ходила по коридорам торгового центра и расстреливала людей, пытающихся спрятаться и спастись.

Преступники подожгли концертный зал. Люди в панике эвакуировались из здания.

По решению Раиса РТ завтра, 23 марта, в регионе отменены все массовые мероприятия.