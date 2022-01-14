 У казанского аэропорта появился отель от компании, снесшей ТРК «Ривьера»
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У казанского аэропорта появился отель от компании, снесшей ТРК «Ривьера»

В отеле сейчас завершается меблировки, весной он примет постояльцев.

Город
14 января 2022  16:57
Автор:
Николай Лукоянов

У казанского аэропорта завершилось строительство нового отеля Kravt Hotel Kazan Airport. Его построила компания, которая в прошлом году выкупила обанкротившийся ТРК «Ривьера» в Казани. 

Четырехзвездочный отель имеет девять этажей и 240 номеров разных категорий. Он включает в себя конференц-зал, ресторан, спортзал и спа-комплекс.

Президент РТ Рустам Минниханов сегодня посетил новую точку гостеприимства. Глава республики выразил надежду, что он будет пользоваться успехом у местных жителей и гостей столицы РТ,  сообщает пресс-служба Минниханова.

«Рустаму Минниханову сообщили, что на текущий момент завершается процесс оснащения номерного фонда — установка мебели и предметов декора. Первых постояльцев планируется принять весной этого года», — говорится в сообщении.

 

 

 

 

 

 

 

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