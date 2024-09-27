Минниханов заявил, что Татарстан делает ставку на повышение рождаемости

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Республика
27 сентября 2024  16:08
Автор:
Эндже Гарафиева

В Татарстане уделяют особое внимание строительству современных больниц, модернизации медицинских центров и активному внедрению передовых технологий в здравоохранение. Об этом заявил Раис республики Рустам Минниханов в своем послании Госсовету РТ.

Он подчеркнул, что ежегодно в республике ремонтируется более сотни медицинских учреждений, а доступность медицины и профилактика заболеваний остаются приоритетными задачами.

Минниханов особо выделил важность повышения рождаемости в республике. В десяти районах Татарстана реализуется пилотный проект по оценке репродуктивного здоровья мужчин и женщин.

«Необходимо тиражировать данный проект на всю республику», – подчеркнул Рустам Минниханов.

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Минниханов заявил, что Татарстан делает ставку на повышение рождаемости