Минниханов заявил, что Татарстан делает ставку на повышение рождаемости

В Татарстане уделяют особое внимание строительству современных больниц, модернизации медицинских центров и активному внедрению передовых технологий в здравоохранение. Об этом заявил Раис республики Рустам Минниханов в своем послании Госсовету РТ.
Он подчеркнул, что ежегодно в республике ремонтируется более сотни медицинских учреждений, а доступность медицины и профилактика заболеваний остаются приоритетными задачами.
Минниханов особо выделил важность повышения рождаемости в республике. В десяти районах Татарстана реализуется пилотный проект по оценке репродуктивного здоровья мужчин и женщин.
«Необходимо тиражировать данный проект на всю республику», – подчеркнул Рустам Минниханов.