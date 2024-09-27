Минниханов заявил, что в Татарстане необходимо поднимать животноводство

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Республика
27 сентября 2024  11:13
Автор:
Эндже Гарафиева

Раис Татарстана Рустам Минниханов в своем выступлении перед Госсоветом РТ призвал к активному развитию животноводства в республике, подчеркнув необходимость привлечения новых инвестиций. Татарстан сохраняет за собой статус животноводческого региона, но нужно не сбавлять обороты и продолжать наращивать объемы производства, отметил Минниханов.

Он выразил обеспокоенность ситуацией в ряде районов республики, где наблюдается ухудшение состояния отрасли.

«За последние четыре года в Новошешминском, Спасском, Черемшанском и Камско-Устьинском районах не было реализовано ни одного инвестиционного проекта в животноводстве», – подчеркнул Раис Татарстана.

В то же время Минниханов отметил, что благодаря государственной поддержке активно развиваются малые формы хозяйствования – личные подворья, фермерские хозяйства и сельхозкооперативы.

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