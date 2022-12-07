 Минниханов заявил о готовности Татарстана сотрудничать с ДНР
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Минниханов заявил о готовности Татарстана сотрудничать с ДНР

Врио главы ДНР ответил, что промышленность региона готова внести свой вклад в развитие сотрудничества.

Республика
7 декабря 2022  14:38
Автор:
Ольга Ильина

Татарстан готов развивать связи с Донецкой народной республикой в области металлургии, энергетики, машиностроения и других производств, отметил Президент РТ Рустам Минниханов в разговоре с врио главы ДНР Денисом Пушилиным.

«Татарстан активно сотрудничает с Луганской народной республикой в части восстановления города Лисичанска. Будем рады развитию связей и с Донецкой народной республикой», - сказал Минниханов.

Пушилин, в свою очередь, подчеркнул, что народная республика так же заинтересована в сотрудничестве с Татарстаном.

«Промышленность Донецкой народной республики готова внести свой вклад», - заключил врио главы.

Ранее «КВ» сообщали, что сегодня, 7 декабря, на площадке «Казань Экспо» Президент Татарстана Рустам Минниханов и врио главы Донецкой народной республики открыли Татарстанский машиностроительный форум. После завершения официального открытия главы регионов отправились изучить экспозиции выставки.

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