Минниханов заявил о готовности Татарстана сотрудничать с ДНР

Татарстан готов развивать связи с Донецкой народной республикой в области металлургии, энергетики, машиностроения и других производств, отметил Президент РТ Рустам Минниханов в разговоре с врио главы ДНР Денисом Пушилиным.

«Татарстан активно сотрудничает с Луганской народной республикой в части восстановления города Лисичанска. Будем рады развитию связей и с Донецкой народной республикой», - сказал Минниханов.

Пушилин, в свою очередь, подчеркнул, что народная республика так же заинтересована в сотрудничестве с Татарстаном.

«Промышленность Донецкой народной республики готова внести свой вклад», - заключил врио главы.

Ранее «КВ» сообщали, что сегодня, 7 декабря, на площадке «Казань Экспо» Президент Татарстана Рустам Минниханов и врио главы Донецкой народной республики открыли Татарстанский машиностроительный форум. После завершения официального открытия главы регионов отправились изучить экспозиции выставки.