Минобороны показало видео ночной стрельбы во время учений мобилизованных под Казанью

Минобороны России опубликовали видео, где ночью во время учений мобилизованные стреляют по мишеням на полигоне под Казанью.

Во время обучающих занятий мобилизованные ведут огонь по мишеням на расстоянии от 100 до 400 метров. Так, подготовка личного состава проходит как днем, так и ночью.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что на полигоне мобилизованных под Казанью были замечены новейшие танки Т-14 «Армата». Об этом сообщает Telegram-канал «Южный фронт».

На кадрах видео видно, как машина мчится по полигону, обгоняя идущих рядом солдат. Танк легко преодолевает грязевое месиво.