Минобороны России инициировало предоставление статуса ветерана защитникам границ страны

Министерство обороны Российской Федерации выдвинуло инициативу о наделении статусом ветеранов и инвалидов боевых действий добровольцев, которые принимают участие в защите границ России от вторжений и провокаций. Соответствующий проект федерального закона был опубликован на официальном портале проектов нормативных правовых актов.

Предлагается внести изменения в федеральный закон «О ветеранах», что позволит признать участие добровольцев, принимавших участие в формированиях, созданных по распоряжению органов государственной власти РФ, в выполнении задач, поставленных перед Вооружёнными Силами России и Национальной гвардией. Эти действия касаются отражения вооруженных угроз на территории Российской Федерации, а также тех, что возникают на границе, особенно в районах, где проводятся специальные операции на Украине, а также в Донецкой и Луганской народных республик начиная с 24 февраля 2022 года. Также охватываются регионы Запорожской и Херсонской областей с 30 сентября 2022 года.

В пояснительной записке подчеркивается, что данная инициатива направлена на улучшение социальной защиты защитников страны и реализацию их прав на получение статуса ветерана боевых действий и инвалидов, а также на расширение сферы социальных льгот, доступных им.

По предварительным расчетам, расходы на реализацию данной меры в 2025 году составят более 1 миллиарда рублей, в 2026 году — свыше 1,1 миллиарда, а в 2027 году — ориентировочно 1,2 миллиарда рублей.