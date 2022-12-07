Минобрнауки РТ опубликовали рекомендации, при какой температуре в школах можно отменить занятия

На территории Татарстана продолжительное время установилась морозная погода. По этой причине Министерство образования и науки РТ направило в районы рекомендации при какой температуре и в каких классах можно отменять занятия.

«Уроки могут быть отменены в начальных классах сельских школ при -23 градусах, в начальных классах городских школ и 5–9-х классах сельских школ при -25, а также в 5–9-х классах городских школ при -27, в 10–11-х классах сельских школ при 30 градусах мороза, а в 10–11-х классах городских школ при -32 градусах», - пояснили в ведомстве.

Уроки по физкультуре на улице для младшеклассников могут проводиться только при температуре не ниже трех градусов мороза и ветре не более 6-10 м/с, для старшеклассников — не ниже -10 градусов.

Среди рекомендаций также приостановка перевозки детей в школьных автобусах и выезда детей за пределы районов при температуре -25 градусов и ниже.

Ранее «КВ» сообщали, что татарстанское МЧС объявило штормовое предупреждение на территории республики из-за аномально холодной погоды. С 3 декабря в регионе наблюдаются среднесуточные температуры воздуха на 9 и более градусов ниже нормы.

Аномально холодная погода в Татарстане сохранится до 9 декабря включительно.