В Татарстане до 9 декабря объявили штормовое предупреждение из-за аномальных холодов

МЧС Татарстана объявило штормовое предупреждение на территории республики из-за аномально холодной погоды. С 3 декабря в регионе наблюдаются среднесуточные температуры воздуха на 9 и более градусов ниже нормы.

Аномально холодная погода в Татарстане сохранится до 9 декабря включительно, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по республике.

Ранее «КВ» сообщали, что, по предварительному прогнозу синоптиков Гидрометцентра РТ, 10 декабря в погоде будут изменения. Ожидается снег, ночью от -7 до -12 градусов, а днем от 4 до 9 градусов ниже нуля.