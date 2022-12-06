 В Татарстане до 9 декабря объявили штормовое предупреждение из-за аномальных холодов
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В Татарстане до 9 декабря объявили штормовое предупреждение из-за аномальных холодов

Среднесуточная температура воздуха на 9 и более градусов ниже нормы.

Республика
6 декабря 2022  10:44
Автор:
Ольга Ильина

МЧС Татарстана объявило штормовое предупреждение на территории республики из-за аномально холодной погоды. С 3 декабря в регионе наблюдаются среднесуточные температуры воздуха на 9 и более градусов ниже нормы.

Аномально холодная погода в Татарстане сохранится до 9 декабря включительно, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по республике.

Ранее «КВ» сообщали, что, по предварительному прогнозу синоптиков Гидрометцентра РТ, 10 декабря в погоде будут изменения. Ожидается снег, ночью от -7 до -12 градусов, а днем от 4 до 9 градусов ниже нуля. 

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