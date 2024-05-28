Минсельхоз РФ готовится ввести режим ЧС из-за заморозков, уничтоживших урожай

Министерство сельского хозяйства России планирует объявить режим чрезвычайной ситуации федерального значения из-за ущерба, нанесенного урожаю заморозками. Об этом сообщила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут, передает ТАСС.

Лут уточнила, что ведомство намерено запросить компенсацию от правительства за поврежденные плодовые культуры. Пока конкретные сроки введения режима ЧС не определены. В мае заморозки затронули посевы в 23 регионах, в восьми из них уже введен режим ЧС. Площадь пострадавших посевов, требующих пересева, оценивается в 900 тысяч гектаров.

В Татарстане заморозки повредили ранние всходы сахарной свеклы и рапса на площади 5 тысяч гектаров, и на ночь 28 мая ожидаются новые заморозки, что усугубит ситуацию.