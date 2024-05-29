Минсельхоз Татарстана оценил ущерб от майских заморозков в 113 миллионов рублей

Минсельхоз Татарстана оценил ущерб, нанесенный майскими заморозками, в 113 миллионов рублей. Об этом сообщил начальник отдела развития отраслей земледелия Министерства сельского хозяйства Татарстана Ирек Садыков, передает «Коммерсантъ».

Заморозки вынудили аграриев провести повторную посадку сельскохозяйственных культур на площади в 11 тысяч гектаров. Ирек Садыков отметил, что снижение урожая многолетних растений возможно, однако гибели посевов не зафиксировано.

Министерство сельского хозяйства России рассматривает возможность введения режима чрезвычайной ситуации (ЧС) федерального значения. Если ЧС будет введен, аграрии, понесшие убытки свыше 50 миллиардов рублей, смогут оперативно получить выплаты от страховых компаний. В настоящее время дополнительные меры поддержки из-за неблагоприятных погодных условий не рассматриваются.