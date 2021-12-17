Минсельхозпрод РТ объявляет республиканский конкурс «Семейная фермерская династия Республики Татарст

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан объявляет о проведении республиканского конкурса «Семейная фермерская династия Республики Татарстан» среди крестьянских (фермерских) хозяйств.



В конкурсе могут принять участие члены одной семьи и их родственники (не менее 2 глав КФХ), являющиеся фермерами, не менее, чем во 2 поколении и имеющие статус действующего крестьянско – фермерского хозяйства. Главой династии признается глава КФХ в первом поколении.



Критериями конкурсного отбора являются:



- количество членов КФХ и постоянных работников (1 балл за каждого члена КФХ и постоянного работника);

- общий срок регистрации в государственном реестре индивидуальных предпринимателей семейной фермерской династии (1 балл за каждый год).

Важно: КФХ не должны иметь задолженности по налогам.



Прием заявок и документов осуществляется по адресу: 420014, Республика Татарстан, г.Казань, улица Федосеевская, дом 36, 3 этаж, кабинет 309.

Документы и заявки принимаются с 16 декабря 2021 года по 20 января

2022 года. Приём производится по рабочим дням с 9.00 до 16.00 часов.

Информация о порядке предоставления премии и формах документов размещается на официальном сайте Минсельхозпрода РТ, в разделе – «Гранты фермерам, сельхозкооперативам и субсидии ЛПХ», далее подраздел – «Семейная фермерская династия».





Фото: © пресс-служба Минсельхоза РТ





