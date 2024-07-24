Минский завод начал красить казанские Ту-214

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Россия/Мир
24 июля 2024  17:39
Автор:
Эндже Гарафиева

На Минском заводе гражданской авиации №407 открылся новый комплекс по техническому обслуживанию и покраске самолетов. Первым «клиентом» стал произведенный в Казани Ту-214, сообщает Минпромторг Татарстана.

Новый ангар оснащен современным оборудованием, позволяющим работать с любыми типами воздушных судов.  Генеральный директор завода Владимир Пекарский отметил высокий уровень технической оснащенности  комплекса.

О планах красить и закупать детали для казанских самолетов в Минске стало известно еще в июне. Это решение связано с планами по увеличению объемов производства Ту-214 на Казанском авиационном заводе.

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