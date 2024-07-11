Минстрой РТ заявил, что качество документации застройщиков вызывает опасения

Глава департамента развития территорий Министерства строительства и ЖКХ РТ Айдар Ахметзянов выразил обеспокоенность низким качеством документов, поступающих в министерство для получения разрешений на строительство.

По его словам, многие проекты не соответствуют требованиям градостроительного плана, отсутствуют необходимые инженерные изыскания и технические условия подключения. Качество подготовки документации часто оставляет желать лучшего, что препятствует принятию положительного решения о начале строительства.

Ахметзянов подчеркнул, что Минстрой ответственен за безопасность строительства и эксплуатации объектов, чтобы избежать повторения трагических случаев, подобных «Адмиралу». Поэтому к проверке документации подходят очень внимательно.

Директор компании «КонТраст» Рамиль Ибрагимов также отметил недостаточность документации, ее устарелость и несоответствие назначения земельного участка как частые причины отказов при получении разрешения на строительство. Он подчеркнул, что сейчас все должно соответствовать законодательству, а «раньше так принимали» больше не действует.