Минтимер Шаймиев: Пушкин – это навсегда!

Сегодня в Казани, у театра оперы и балета им. М.Джалиля, состоялось традиционное возложение цветов к памятнику великому русскому поэту Александру Пушкину. Торжество приурочено ко Дню русского языка и 225-летию со дня рождения Александра Сергеевича.

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Республика
6 июня 2024  12:37
Автор:
Ольга Иванычева

В мероприятии приняли участие Государственный Советник Республики Татарстан Минтимер Шаймиев, Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин, государственные, общественные деятели, писатели, поэты, мастера культуры, школьники.

Минтимер Шаймиев в своем выступлении подчеркнул: «Пушкин – это навсегда! и нам необходимо сделать все, чтобы жила память об этих великих людях-созидателях!» и процитировал стихотворение татарского классика Габдуллы Тукая: 

Пушкин, Лермонтов, их Светлость – солнце. Я – луна.
Отраженным светом солнца я сияю, как она.

Он отметил, что Тукай с глубоким уважением относился с Пушкину и стремился как можно лучше понять, прочувствовать его творчество. 

- Исторический, памятный день собрал нас всех сегодня у памятника великому поэту и мыслителю Александру Сергеевичу Пушкину. У каждого народа есть такие личности, но рождаются нечасто. И наша задача – знать, помнить и передавать из поколения в поколение их великое наследие, мысли и чаяния. Пусть к ним «не зарастает народная тропа», – подчеркнул Фарид Мухаметшин. 

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