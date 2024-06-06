Минтимер Шаймиев: Пушкин – это навсегда!

В мероприятии приняли участие Государственный Советник Республики Татарстан Минтимер Шаймиев, Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин, государственные, общественные деятели, писатели, поэты, мастера культуры, школьники.

Минтимер Шаймиев в своем выступлении подчеркнул: «Пушкин – это навсегда! и нам необходимо сделать все, чтобы жила память об этих великих людях-созидателях!» и процитировал стихотворение татарского классика Габдуллы Тукая:

Пушкин, Лермонтов, их Светлость – солнце. Я – луна.

Отраженным светом солнца я сияю, как она.

Он отметил, что Тукай с глубоким уважением относился с Пушкину и стремился как можно лучше понять, прочувствовать его творчество.

- Исторический, памятный день собрал нас всех сегодня у памятника великому поэту и мыслителю Александру Сергеевичу Пушкину. У каждого народа есть такие личности, но рождаются нечасто. И наша задача – знать, помнить и передавать из поколения в поколение их великое наследие, мысли и чаяния. Пусть к ним «не зарастает народная тропа», – подчеркнул Фарид Мухаметшин.