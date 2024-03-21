Минтимер Шаймиев: «С таким подъемом выборов в нашей стране еще не было»

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Республика
21 марта 2024  10:43
Автор:
Эндже Гарафиева

Доверенное лицо кандидата в Президенты России Владимира Путина – государственный советник Татастана Минтимер Шаймиев – прибыл на встречу в Андреевский зал Большого Кремлевского дворца.

Здесь Путин встретился с политическими и общественными деятелями, а также спортсменами, представителями культуры, искусства и науки – всего 544 человека стали его доверенными лицами в период мартовских выборов.

Шаймиев рассказал журналистам, с каким настроем голосование прошло среди татарстанцев.

«С таким подъемом выборов в нашей стране еще не было. Настроение пришедших на выборы людей было хорошим, таким как никогда», – отметил он.

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