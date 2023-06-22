 Минтруд РТ назвал наиболее востребованные профессии в Татарстане
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Минтруд РТ назвал наиболее востребованные профессии в Татарстане

Об этом рассказала глава министерства.

Республика
22 июня 2023  12:23
Автор:
Эдуард Салихов

В Татарстане наиболее востребованными профессиями являются: водители, инженеры, врачи и медсестры. Об этом рассказала глава Минтруда республики Эльмира Зарипова.

Зарипова отметила, что сейчас также наблюдается нехватка инженеров, агрономов и программистов. 

 

Фото: © скриншот презентации

Ранее «КВ» сообщали, что в Татарстане уровень безработицы снизился до 0,31%. Среди районов и муниципалитетов республики самый высокий уровень безработицы отмечен в Нижнекамском, Сармановском и Сабинском районах — 0,54%, 0,42% и 0,41% соответственно.

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