Минздрав России: прививать детей от коронавируса начнут до конца года

Подростков в возрасте от 12 до 17 лет начнут вакцинировать от коронавируса до конца этого года. Об этом ТАСС рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Вакцину от COVID-19 для подростков 12-17 лет «Спутник М» зарегистрировали 24 ноября. Она состоит из двух компонентов, которые, как и взрослым, вводятся с интервалом в 21 день.

Напомним, в Татарстане коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции составил 72%. Об этом рассказала главный санитарный врач РТ Марина Патяшина в прямом эфире в Instagram.