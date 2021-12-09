В Татарстане коллективный иммунитет к COVID-19 составил более 70%

В Татарстане коллективный иммунитет к COVID-19 составил 72%. Об этом в прямом эфире в Instagram сообщила главный санитарный врач РТ Марина Патяшина.

«Мы близимся к достижению 80% охвата взрослого населения нашей республики. На сегодня мы привили почти 72% взрослого населения, — рассказала Патяшина.

Для достижения результата необходимо привить еще более 300 тыс. жителей, отметила врач.

Низкий темп вакцинации наблюдается среди граждан старше 60 лет. Среди них вакцинировались только 60%, однако смертельных случаев больше именно среди пенсионеров, также поделилась Патяшина.

Ранее «КВ» сообщали, что в Татарстане полиция задержала троих человек по делу о подделке сертификатов о вакцинации.