 В Татарстане коллективный иммунитет к COVID-19 составил более 70%
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В Татарстане коллективный иммунитет к COVID-19 составил более 70%

Темп вакцинации среди пенсионеров в Роспотребнадзоре назвали заниженныйм.

Республика
9 декабря 2021  16:03

В Татарстане коллективный иммунитет к COVID-19 составил 72%. Об этом в прямом эфире в Instagram сообщила главный санитарный врач РТ Марина Патяшина.

«Мы близимся к достижению 80% охвата взрослого населения нашей республики. На сегодня мы привили почти 72% взрослого населения, — рассказала Патяшина.

Для достижения результата необходимо привить еще более 300 тыс. жителей, отметила врач.

Низкий темп вакцинации наблюдается среди граждан старше 60 лет. Среди них вакцинировались только 60%, однако смертельных случаев больше именно среди пенсионеров, также поделилась Патяшина.

Ранее «КВ» сообщали, что в Татарстане полиция задержала троих человек по делу о подделке сертификатов о вакцинации.

 

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