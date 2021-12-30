Минздрав РТ: даже 30 граммов алкоголя «для согрева» опасны для организма

При замерзании не стоит пить алкоголь для согревания, так как это опасно для организма человека. Об этом на пресс-конференции рассказала главный внештатный токсиколог Минздрава РТ Алия Насибуллина.

«Мнение о том, что 30 грамм помогает согреться, — неверное. Алкоголь для согрева в народе очень любят и применяют. На самом деле, это опасно для организма», — отметила врач.

Насибуллина посоветовала, при замерзании пить горячий, сладкий чай или бульоны.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что отделения токсикологии больниц Татарстана начили заполняться после новогодних корпоративов. В настоящее время все койки уже заняты.