 Минздрав РТ: даже 30 граммов алкоголя «для согрева» опасны для организма
news_header_top_970_100

Минздрав РТ: даже 30 граммов алкоголя «для согрева» опасны для организма

При замерзании нужно пить горячий чай или бульоны.

Город
30 декабря 2021  15:33
Автор:
Карина Кострулева

При замерзании не стоит пить алкоголь для согревания, так как это опасно для организма человека. Об этом на пресс-конференции рассказала главный внештатный токсиколог Минздрава РТ Алия Насибуллина.

«Мнение о том, что 30 грамм помогает согреться, — неверное. Алкоголь для согрева в народе очень любят и применяют. На самом деле, это опасно для организма», — отметила врач.

Насибуллина посоветовала, при замерзании пить горячий, сладкий чай или бульоны.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что отделения токсикологии больниц Татарстана начили заполняться после новогодних корпоративов. В настоящее время все койки уже заняты.

 

Новости
Татарстанцев приглашают поучаствовать в конкурсе детского и юношеского танца «Весна священная»
В казанском кафе произошел пожар из-за горения жировых отложений
Жаворонков: «Штамм омикрон может прийти в Татарстан в феврале»
В дни новогодних праздников казанская телебашня включит праздничную подсветку
БК Париматч в России предлагает своим игрокам лучшие букмекерские ставки на спорт онлайн
В Казани образовались 10-балльные пробки
Минздрав РТ: даже 30 граммов алкоголя «для согрева» опасны для организма
Татарстан лидирует по привлечению предприятий в национальный проект «Производительность труда»