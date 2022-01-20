Минздрав РТ: в республике начался сбор согласий на добровольную вакцинацию детского населения

В Татарстане начался сбор согласий на викцинацию детей от коронавируса. Об этом во время пресс-конференции сказал главный эпидемиолог Министерства здравоохранения Татарстана Дмитрий Лопушов.

«Детская вакцина зарегистрирована, сейчас началась поставка во все регионы РФ и по предварительной информации, в ближайшее время она поступит и в Татарстан. Сейчас начата подготовительная работа именно по вакцинации и в соответствии с действующим законодательством страны она будет добровольная и в детских общеобразовательных учреждениях начинается работа по сбору согласия от родителей на вакцинацию», - сообщил Лопушов.

Он отметил, что на данный момент определяется формат проведения вакцинальной компании в Татарстане.