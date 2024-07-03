Минздрав РТ предостерегает: электронные сигареты опасны для здоровья

Несмотря на распространенное мнение о том, что электронные сигареты и вейпы менее вредны, чем обычные сигареты, врач психиатр-нарколог Высокогорской ЦРБ Раиса Галимова призывает отказаться от использования этих устройств. Она утверждает, что электронные сигареты вызывают зависимость и негативно влияют на организм, способствуя развитию различных заболеваний.

«Электронные сигареты оказывают мощное угнетение деятельности головного мозга и центральной нервной системы», — предупреждает врач. «Ухудшается память, нарушается мелкая моторика, страдают процессы мышления, внимания и воображения».

Раиса Галимова также отмечает, что электронные сигареты, даже безникотиновые, могут привести к развитию сердечно-сосудистых и бронхолегочных заболеваний, а также злокачественных новообразований.

Она приводит ряд симптомов, которые свидетельствуют о негативном влиянии электронных сигарет на организм: повышенное слюноотделение, сухость во рту, головные боли, головокружение, ухудшение памяти, снижение концентрации внимания, раздражительность, агрессия, депрессия и боли в животе.

«Если вы столкнулись с этими симптомами, немедленно обратитесь к врачу и подумайте об отказе от электронных сигарет», — рекомендует Раиса Галимова.

Врач подчеркивает, что отказ от электронных сигарет требует правильного настроя и искреннего желания. Она советует постепенно уменьшать количество «парений» и заменять эту вредную привычку на полезную или нейтральную.