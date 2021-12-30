Минздрав РТ: в РКБ закрывают временный ковидный госпиталь

В РКБ закрывают ковидный госпиталь.из-за снижение заболеваемости COVID-19. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан Владимир Жаворонков на брифинге в Кабмине РТ.

«В данный момент большое количество свободных коек позволяет нам вернуть коллег из РКБ к доковидной работе и вывести больницу из провизорных функций», — рассказал спикер.

Так, сегодня на центральный округ Республики Татарстан будет работать два провизорных госпиталя — это 70-ая городская больница и Республиканская клиническая инфекционная больница.

Жаворонков также отметил, что при увеличении заболеваемости РКБ вновь придется вернуть статус временного инфекционного госпиталя и развернуть в больнице ковидные койки.

Напомним, ранее «КВ» писали, что прирост вакцинированных в Татарстане составил 2,5 тыс. человек, Замминистра здравоохранения РТ назвал эту цифру низкой.