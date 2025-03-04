Мирлинд Даку рассказал о своей первой футбольной форме

Форвард «Рубина» Мирлинд Даку в интервью клубной пресс-службе рассказал о своей первой футбольной форме. По словам легионера, отец в детстве подарил ему футболку экс-игрока казанцев Обафеми Мартинса, тогда футболист защищал цвета «Интера». Даку отметил, что у него есть татуировка с изображением форварда.

– На этом тату изображен я вместе со своим старшим братом, когда он брал меня с собой на игры. Каждый раз, когда я шёл с ним на футбол, я надевал футболку Мартинса, поэтому меня называли Мартинсом в детстве, ­– сказал легионер.

Мартинс выступал за «Интер» в 2001-2006 годах, за итальянский клуб он провёл 136 матчей, забил 49 мячей и отдал 14 результативных передач. Летом 2010 года «Рубин» выкупил Мартинса у «Вольфсбурга» за 9 млн евро. В Казани нападающий успел отыграть 35 матчей, забил пять голов и отдал три передачи. В 2011-м казанцы отдали форварда в аренду в «Бирмингем», а осенью 2012-го игрок ушёл в «Леванте» на правах свободного агента.