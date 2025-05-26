Мирлинд Даку вызван в сборную Албании

Нападающий Мирлинд Даку вошёл в список из 27 футболистов, вызванных в расположение сборной Албании для участия в очередных матчах квалификации ЧМ-2026. Албанцам предстоит принять дома сборную Сербии (7 июня) и сыграть в гостях против Латвии (10 июня). После двух туров в активе подопечных Силвиньо три набранных очка и второе место в группе К. Албанцы проиграли Англии (0:2), но были сильнее Андорры (3:0).

Последний раз Даку получал вызов в национальную сборную в ноябре 2024 года. Суммарно в активе форварда девять матчей за Албанию. В сентябре 2023 года он забил гол Польше, а в октябре отличился результативной передачей в игре с Чехией.