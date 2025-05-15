Мишустин назначил заместителем руководителя ФАС уроженку Казани Адилю Вяселеву

Правительство Российской Федерации утвердило кадровые изменения в руководстве Федеральной антимонопольной службы. Согласно распоряжению председателя правительства Михаила Мишустина, опубликованному на портале правовой информации, Адиля Вяселева, ранее возглавлявшая управление регулирования транспорта ФАС, получила повышение до заместителя руководителя ведомства.

В новой должности Вяселева возьмет под контроль стратегически важные направления работы антимонопольного регулятора. В сферу ее ответственности войдут вопросы регулирования агропромышленного комплекса, надзор за рекламной деятельностью и пресечение недобросовестной конкуренции, а также контроль за рынком телекоммуникаций и IT-технологий. Ожидается, что ее профессиональный опыт в транспортной сфере будет способствовать эффективному решению задач в новых областях ответственности.

Как уточнили в пресс-службе ФАС, эти функциональные направления ранее курировала Карина Таукенова, покинувшая пост заместителя руководителя службы в декабре 2024 года по собственному желанию.