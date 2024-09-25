Мишустин: «Шаймиев и Минниханов сыграли важнейшую роль в становлении «КАМАЗа»

news_top_970_100
Россия/Мир
25 сентября 2024  12:09
Автор:
Эндже Гарафиева

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин высоко оценил вклад первых лиц Татарстана в развитие ПАО «КАМАЗ». Об этом он заявил на встрече с генеральным директором компании Сергеем Когогиным.

«Без сомнения, свой весомый вклад в то, что сегодня «КАМАЗ» ритмично работает, внесли и руководители Татарстана», – цитирует Мишустина пресс-служба Правительства РФ. Минтимер Шаймиев заложил прочный фундамент для развития предприятия, а Рустам Минниханов продолжает уделять самое пристальное внимание его успехам.

Премьер-министр также отметил профессионализм руководства республики в решении вопросов, связанных с «КАМАЗом», и поблагодарил многотысячный коллектив предприятия за вклад в укрепление промышленного и технологического суверенитета России.

news_right_column_240_400
Новости
Экологи через суд накажут властей Советского района из-за свалки в Киндерях
Строящийся мост на М-12 в Татарстане рухнул после ДТП с самосвалом
В Татарстане программисты уступают в зарплате гейм-дизайнерам и водителям грузовиков
Татарстанцы смогут пройти стажировку в госорганах
Суд заставил ликвидировать несанкционированную свалку в Вишневке
Женщина из Альметьевска получила штраф за фиктивную прописку для получения пособия на Ямале
В Казани сняли на видео, как ребенка в детсаду раздели на холоде после того, как тот обмочился
В Казани сняли на видео, как ребенка в детсаду раздели на холоде после того, как тот обмочился
Диспансеризация помогает выявить опасные заболевания на ранней стадии
Диспансеризация помогает выявить опасные заболевания на ранней стадии