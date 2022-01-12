 Мишустин: в Татарстане растет заболеваемость COVID-19
news_header_top_970_100

Мишустин: в Татарстане растет заболеваемость COVID-19

За прошедшую неделю заболеваемость ковидом в республике выросла на 6%.

Город
12 января 2022  08:25
Автор:
Ольга Ильина

Республика Татарстан находится в числе регионов, где заболеваемость коронавирусной инфекции увеличивается. На заседании президиума координационного совета по COVID-19 это отметил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Он подчеркнул, что за минувшую неделю заболеваемость ковидом в РТ выросла на 6%. В свою очередь, президент Татарстана Рустам Минниханов доложил премьер-министру, что регион полностью готов к распространению нового штамма коронавируса омикрон.

Напомним, в республике продолжают действовать ковидные ограничения, установленные до январских каникул.

Новости
В Казани ежемесячный ипотечный платеж за «вторичку» вырос на 22%
В Казани елочные городки прекратят работу после 16 января
В Казани девушка на «Ладе» сбила пятилетнего мальчика, когда он садился в авто
В Казани утренние пробки достигли 8 баллов
Работа ледовой переправы через Каму в Красный Ключ возобновлена
Рестораторы РТ просят Роспотребнадзор снять ограничения по времени работы общепита
Скончался бывший вице-премьер Татарстана Мансур Хаснуллин
Мишустин: в Татарстане растет заболеваемость COVID-19