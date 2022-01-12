Мишустин: в Татарстане растет заболеваемость COVID-19

Республика Татарстан находится в числе регионов, где заболеваемость коронавирусной инфекции увеличивается. На заседании президиума координационного совета по COVID-19 это отметил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Он подчеркнул, что за минувшую неделю заболеваемость ковидом в РТ выросла на 6%. В свою очередь, президент Татарстана Рустам Минниханов доложил премьер-министру, что регион полностью готов к распространению нового штамма коронавируса омикрон.

Напомним, в республике продолжают действовать ковидные ограничения, установленные до январских каникул.